Это отражено в Коммюнике, посвящённом трёхсторонней встрече Азербайджана, Ирана и России по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и таможенного дела.

Отмечается, что в ходе встречи была достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по автомобильным перевозкам с участием представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств трёх стран.