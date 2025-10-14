Соединенные Штаты, Турция, Катар и Египет приветствовали заключение мирных договоренностей по сектору Газа и обязались работать сообща для их сохранения.

«Мы, нижеподписавшиеся, приветствуем поистине историческое обязательство и выполнение всеми сторонами условий Мирного соглашения Трампа, которое положило конец более чем двум годам глубочайших страданий и потерь — открывая новую главу в истории региона, основанную на надежде, безопасности и общем видении мира и процветания.

Мы поддерживаем и выражаем полную солидарность с искренними усилиями президента Трампа по прекращению войны в Газе и достижению прочного мира на Ближнем Востоке. Совместно мы будем реализовывать это соглашение таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность, стабильность и возможности для всех народов региона, включая как палестинцев, так и израильтян.

Мы понимаем, что прочный мир возможен лишь тогда, когда и палестинцы, и израильтяне смогут жить и процветать, имея гарантии своих основных прав человека, защищённую безопасность и сохранённое достоинство.

Мы подтверждаем, что подлинный прогресс рождается из сотрудничества и постоянного диалога, а укрепление связей между странами и народами служит долговременным интересам регионального и глобального мира и стабильности.

Мы признаём глубокое историческое и духовное значение этого региона для религиозных общин, чьи корни неразрывно связаны с этой землёй — включая христианство, ислам и иудаизм. Уважение к этим священным связям и защита их культурного наследия останутся важнейшими принципами нашей приверженности мирному сосуществованию.

Мы едины в своей решимости искоренить экстремизм и радикализм во всех их проявлениях. Ни одно общество не может процветать, когда насилие и расизм становятся нормой, а радикальные идеологии угрожают основам гражданской жизни. Мы обязуемся устранять причины, способствующие экстремизму, и продвигать образование, возможности и взаимное уважение как основу прочного мира.

Мы настоящим подтверждаем свою приверженность разрешению будущих споров путём дипломатических усилий и переговоров, а не с помощью силы или затяжных конфликтов. Мы признаём, что Ближний Восток не может больше существовать в постоянном цикле войн, сорванных переговоров или избирательного выполнения достигнутых соглашений. Трагедии, пережитые за последние два года, должны служить настоятельным напоминанием о том, что будущие поколения заслуживают большего, чем ошибки прошлого.

Мы стремимся к терпимости, достоинству и равным возможностям для каждого человека, чтобы этот регион стал местом, где каждый может реализовать свои стремления в условиях мира, безопасности и экономического процветания — независимо от расы, вероисповедания или этнической принадлежности.

Мы добиваемся всеобъемлющего видения мира, безопасности и общего процветания региона, основанного на принципах взаимного уважения и осознания общей судьбы.

В этом духе мы приветствуем достигнутый прогресс в установлении всеобъемлющих и прочных мирных соглашений в секторе Газа, а также развитие дружественных и взаимовыгодных отношений между Израилем и его соседями по региону. Мы обязуемся совместно работать над реализацией и сохранением этого наследия, создавая институциональные основы, на которых будущие поколения смогут процветать вместе в мире.

Мы посвящаем себя будущему, основанному на прочном и долговечном мире», — говорится в документе, который подписали президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.