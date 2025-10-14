Корпорация Apple готовит анонс нескольких новых продуктов на третьей октябрьской неделе, сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман рассказал, что iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro будут выпущены на чипе M5 уже в ближайшие дни. Кроме того, весьма вероятен релиз нового MacBook Pro с тем же процессором, однако отдельной презентации для него компания проводить не будет. Новые устройства появятся на сайте Apple и будут представлены в пресс-релизе, скорее всего в разные дни одной недели.

По информации Гурмана, Apple также готовит выход HomePod mini, приставки Apple TV и умного маячка AirTag, но их выпуск ожидается лишь в начале 2026 года. Кроме того, в первой половине 2026-го компания планирует обновленные iPad с чипом A18, iPad Air на M4, два внешних монитора для Mac и iPhone 17e.