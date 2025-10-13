Президент Украины Владимир Зеленский обозначил три возможных источника финансирования ракет Tomahawk для Украины, если американский лидер Дональд Трамп одобрит этот шаг.

«Один из вариантов — программа PURL НАТО — механизм, через который другие государства НАТО закупают американское оружие. Это один из каналов, который используем мы и НАТО», — сказал Зеленский на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Кайей Каллас. «Второй — так называемая «Мега-сделка», вероятно, имеющая в виду соглашение, основанное на сырьевых материалах — идея получить бесплатное американское оружие в рамках вклада в фонд этой сделки — то, за что Киев лоббирует. Это большая история, и мы пока не там», — отметил он.

Он также предположил, что деньги на закупку «Томагавков» могут поступить из замороженных российских активов, хотя признал, что «этот вопрос еще нужно решить».