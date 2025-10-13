Учёные со всего мира признали, что Земля уже пересекла климатическую «точку невозврата». Об этом сообщает The Guardian.

В новом международном исследовании, подготовленном 160 специалистами из 23 стран, говорится, что глобальное потепление необходимо срочно снизить до 1,2 °C, иначе человечество столкнётся с необратимыми последствиями. В первую очередь пострадают коралловые рифы, которые уже сегодня находятся на грани исчезновения.

По данным доклада, более 80% коралловых рифов в более чем 80 странах пострадали от экстремальных температур океанов. Учёные отмечают, что рифы «вышли на неизведанную территорию» и находятся в состоянии долгосрочного упадка.

«Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов. Тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком, ставя под угрозу существование сотен миллионов людей», — говорится в публикации.

Согласно исследованию, коралловые рифы теряют жизнеспособность при повышении глобальной температуры на 1–1,5 °C по сравнению с уровнем XIX века. Сейчас этот показатель составляет около 1,4 °C — что, по словам экспертов, ставит планету на грань нового климатического кризиса.