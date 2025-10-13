Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что вновь намерен выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Я вновь хотел бы выдвинуть этого великого президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Он — самый замечательный кандидат. Я приветствую вас, господин президент», — сказал Шариф.

Пакистанский лидер подчеркнул, что Трамп, по его мнению, сыграл значительную роль в продвижении мира и заслуживает международного признания.



«Если бы не этот джентльмен, кто знает, Индия и Пакистан — ядерные державы. Если бы он не вмешался вместе с этой замечательной командой, война могла бы обостриться до такой степени, что мало кто выжил бы и узнал о случившемся», — отметил он.

