На церемонии подписания мирного соглашения по Газе произошел интересный момент.

Президент США Дональд Трамп обратился к руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву.



«Ильхам Алиев — очень сильный лидер, он прекрасно справляется со своей работой», — отметил Трамп.

«В любом случае, благодарю всех за то, что вы здесь. Ради этого человека, ради Азербайджана, я урегулировал войну. Вы ведь теперь ладите друг с другом, не так ли? 32 года шла борьба, но мы решили вопрос примерно за час, правда? Теперь они друг другу симпатичны. Спасибо всем за присутствие. Он — очень сильный лидер, прекрасно выполняет свою работу. После этой церемонии мы выступим с заявлением, но это подписание — очень важное», — добавил американский президент.