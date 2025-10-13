Египет сыграл крайне важную роль в урегулировании войны в Секторе Газа.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«ХАМАС уважает эту страну и руководство Египта. Я очень ценю это», — подчеркнул он.



По его словам, в данный момент проводится розыск тел погибших некоторых погибших заложников.



Говоря об Иране, Трамп отметил, что хотел бы снять санкции с него, «когда они захотят поговорить».

«Если бы мы не нанесли удар по ядерной программе Ирана, я не думаю, что мы смогли бы заключить эту невероятную сделку», — добавил он.



«Насколько я понимаю, вторая фаза уже началась. Фазы переплетаются друг с другом», — сказал американский лидер.

