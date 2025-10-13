Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провёл встречу с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садиг, сообщили в Кабинете Министров.

Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений и обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сферах транспорта, транзита, энергетики и таможни.

Особое внимание было уделено завершению строительства автомобильного моста Агбенд-Калала и таможенно-пограничной инфраструктуры на реке Араз, в рамках проекта развития транспортных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой.

Также стороны обсудили развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». За первые 9 месяцев 2025 года объёмы перевозок по коридору увеличились на 8,3%, из которых 10,4% приходится на автоперевозки и 2% — на железнодорожные.

Отмечена важность расширения инфраструктуры вдоль коридора и завершения строительства Южного грузового терминала, а также запуска в полную мощность автомобильного моста через реку Астарачай.

Стороны подчеркнули значимость трёхсторонней встречи Азербайджана, Ирана и России в Баку для дальнейшего расширения торгово-экономических, транспортных и энергетических связей.