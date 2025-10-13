Сегодня в Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств. Азербайджан на встрече представлял посол страны Рахман Мустафаев.

Как говорится в сообщении МИД России, в ней также приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по международным делам Г.Б.Карасин и председатель Комитeтa Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.И.Калашников.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках «пятерки», включая подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств.