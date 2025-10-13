На побережье Каспийского моря в селе Ниязабад Хачмазского района обнаружены тела десяти тюленей, сообщает Report.

По данным издания, часть погибших животных находилась в состоянии разложения, остальные были разорваны дикими животными, обитающими в данной местности. На место происшествия прибыли представители соответствующих ведомств, которые провели осмотр территории и начали выяснение причин гибели морских млекопитающих.

Отмечается, что последний случай массовой гибели тюленей в Каспийском море был зафиксирован в 2022 году на побережье Дагестана.