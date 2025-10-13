В Баку прошла встреча заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества и рост товарооборота, который за восемь месяцев 2025 года увеличился на 13,5% и достиг 3,35 миллиарда долларов.

Особое внимание уделили расширению транспортных связей по коридору «Север–Юг» и итогам трехсторонней встречи Азербайджана, Ирана и России.