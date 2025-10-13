На торгах в понедельник, 13 октября, стоимость золота на нью-йоркской бирже COMEX поднялась до рекордных $4104 за унцию, обновив исторический максимум. К моменту публикации котировки драгоценного металла находились на уровне $4095 за унцию, что на 2,39% выше уровня предыдущего закрытия.

Рост цен на золото аналитики связывают с повышенным спросом на защитные активы на фоне сохраняющейся геополитической и экономической неопределённости.

На этом фоне эксперты Bank of America пересмотрели прогноз по золоту на 2026 год. По данным агентства Reuters, теперь банк ожидает, что в следующем году котировки могут достичь $5000 за унцию, а среднегодовая цена составит около $4400.