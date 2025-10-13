Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе выступления в Кнессете, что страна заплатила высокую цену за два года войны, однако смогла добиться значительных успехов.

«Мы одержали немало побед в войне за освобождение наших заложников. И вот, два года спустя, многих врагов Израиля уже нет. Но мы заплатили за это высокую цену — погибли более двух тысяч наших граждан, половина из них — в бою», — отметил Нетаньяху в своем обращении.

Выступление израильского премьера, названное историческим, прошло в присутствии президента США Дональда Трампа, который прибыл в Израиль с официальным визитом.