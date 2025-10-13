Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании трех человек, которые, по данным следствия, планировали создание базы для участников террористической организации «Исламское государство».

По информации спецслужбы, задержанные намеревались нелегально ввезти в страну влиятельных представителей ИГИЛ и под их руководством организовать плацдарм на территории Грузии. Республика предполагалась в качестве транзитной зоны для прибытия единомышленников, организации логистических маршрутов и проведения террористической деятельности.

Следственные действия продолжаются. СГБ уточняет возможные связи задержанных с международными террористическими структурами.

Отмечается, что ранее полиция Бельгии арестовала в Антверпене троих мужчин, подозреваемых в подготовке покушений на премьер-министра Барта де Вевера и ряда других политиков.