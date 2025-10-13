Нобелевскую премию по экономике за 2025 год присудили трем ученым, однако награда распределена неравномерно. Половину премии получил Джоэль Мокир из Университета Эванстона в Иллинойсе, а вторую половину разделили Филипп Агьон (Коллеж де Франс и INSEAD, Париж; Лондонская школа экономики и политических наук) и Питер Ховитт из Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд.

По решению Шведской королевской академии наук, лауреаты были отмечены за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях». Их исследования показывают, каким образом новые технологии и инновации становятся ключевым двигателем долгосрочного экономического развития.

Для сравнения, в 2024 году премию получили три американских ученых — Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Их работы посвящены изучению различий в уровне благосостояния стран и важности общественных институтов, а также тому, почему слабые институты мешают экономическому прогрессу.