Устранение нефизических препятствий вдоль транспортного коридора «Север–Юг» является одним из важнейших шагов.

Об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на проходящей в Баку трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана, передает АПА.

Она отметила, что, по некоторым данным, фуры вынуждены ожидать очередь на границе из-за установленного другой стороной суточного лимита на пропуск: «Эту проблему можно сократить за счет применения системы очередей. В настоящее время Иран развивает инфраструктуру и системы на различных границах. Проект Меморандума о таможенном сотрудничестве между Ираном, Азербайджаном, Россией и Индией уже направлен сторонам. Предлагаю, чтобы этот документ был в ближайшее время окончательно согласован и подписан.

Кроме того, для обмена электронными данными о товарах и транспортных средствах на таможнях в ходе экспортных и транзитных операций предлагается создать Рабочую группу по техническому сотрудничеству между тремя странами и проводить постоянные встречи в этом направлении».