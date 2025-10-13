Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь призвал США прекратить «неправильную практику» введения торговых ограничений в отношении китайских товаров. Он подчеркнул, что если Вашингтон продолжит курс на ограничения и санкции, Китай готов принять ответные меры для защиты своих интересов.

«В последнее время США регулярно вводят ограничения и санкции против Китая, нанося серьёзный ущерб нашим интересам. Если подобная политика продолжится, мы примем все необходимые меры для защиты законных прав страны», — заявил Линь Цзянь на брифинге.

10 октября президент США Дональд Трамп объявил о планах повысить тарифы на китайскую продукцию на 100% и ввести экспортные ограничения на программное обеспечение. По его словам, эти меры направлены на ответ на «исключительно агрессивную позицию» Китая, включая недавнее распоряжение Пекина о контроле за редкоземельными металлами.