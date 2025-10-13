Канцелярия премьера Израиля опровергла информацию об участии Биньямина Нетаньяху в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе.

Как сообщает израильский 12-й канал, телефонный разговор с президентом Египта в присутствии Дональда Трампа действительно состоялся, однако Нетаньяху отверг приглашение.

Согласно информации, он не поедет на саммит «из-за приближения праздника Симхат Тора».

13:17 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси в присутствии Трампа.

В ходе телефонного разговора Нетаньяху принял приглашение египетского лидера принять участие в международном саммите, посвящённом мирному плану Трампа для сектора Газа, который состоится сегодня в Шарм-эш-Шейхе.