Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не против инвестиций из Турции в случае нормализации двусторонних отношений и открытия границ между странами. Об этом он сообщил на брифинге в парламенте.

Папоян напомнил, что с 2012 года на армянском рынке работают несколько турецких компаний, включая известные бренды одежды. По его словам, устойчивый мир между соседями невозможен без экономического сотрудничества. «Если мы действительно хотим стабильного мира в регионе, его необходимо подкреплять финансовыми и экономическими инвестициями», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что мир без экономических связей — лишь временная передышка, и после открытия границ Армения может принимать иностранные инвестиции, в том числе из Турции. Армянские предприниматели, в свою очередь, смогут вкладывать средства в соседних странах.

Папоян опроверг слухи о том, что «маршрут Трампа» через армянский Сюник будет финансироваться турецкими средствами, подчеркнув, что проект реализуется исключительно в сотрудничестве с США.