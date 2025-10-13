Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на урегулирование конфликта, предупреждая, что в противном случае «для него это плохо кончится». Свой ответ Медведев опубликовал в Telegram-канале.

«Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал зампред Совбеза. Он подчеркнул, что отличить ядерный «Томагавк» от неядерного в полёте невозможно, а пуск будет осуществлять не Киев, а Вашингтон, то есть ответственность лежит на Трампе. По его словам, ответ России в этом случае «очевиден».

«Как должна ответить Россия? Именно так», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что остаётся надеяться, будто это лишь очередная пустая угроза, «вызванная затянувшимися переговорами с кокаиновым клоуном».