Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе.

«Это для меня большая честь. Великий и прекрасный день. Новое начало», — написал он в гостевой книге Кнессета.

11:07 Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Израиль. В аэропорту Бен-Гурион американского лидера встретили президент и премьер-министр Израиля.

В ходе короткого визита Трамп проведет встречи с семьями заложников и выступит в Кнессете — парламенте страны. После этого глава Белого дома направится в Египет, где примет участие в Саммите мира по Ближнему Востоку и в церемонии подписания первого этапа мирного соглашения по Газе.

В Израиле появились баннеры с надписью «Ты – наш победитель!» в честь Дональда Трампа, а на пляже Тель-Авива перед его визитом появился огромный баннер с надписью «Спасибо».