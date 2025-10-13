В настоящее время между электрическими сетями Азербайджана и Ирана, а также Азербайджана и России существуют отдельные соединения, что позволяет осуществлять обмен и торговлю электроэнергией.

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на трёхсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана, проходящей в Баку, передает АПА.

«В повестке нашего сотрудничества в этой сфере — проект по синхронизации электрических сетей Азербайджана, Ирана и России в трёхстороннем формате. Разумеется, мероприятия, которые мы реализуем в сфере транспорта, требуют синхронного совершенствования инфраструктуры таможенно-пограничных пунктов пропуска. В этом контексте упрощение и цифровизация таможенных операций являются приоритетными направлениями сотрудничества. Поэтому сегодняшняя трёхсторонняя встреча будет посвящена обсуждению всех этих актуальных вопросов. Мы уверены, что предстоящие переговоры и принятые решения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в соответствующих сферах, принося пользу всем трём странам и региону в целом», — подчеркнул он.