Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта в секторе Газа является «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Израиль, передает Axios.

Отвечая на вопрос о послании израильскому народу, Трамп подчеркнул: «Любовь и мир навечно».

Во время визита в Израиль американский президент намерен встретиться с семьями заложников и провести переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.