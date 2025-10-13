Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях как с Ираном, так и с Россией.

Об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку, сообщает Report.

Он выразил уверенность, что многогранные связи с обеими странами и впредь будут развиваться как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обогащаться новым содержанием.