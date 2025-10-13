Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания после публикации нового фото на странице её бренда As Ever в Instagram. На снимке жена принца Гарри держит кухонный инструмент для консервирования, демонстрируя новую партию собственного джема.

Однако пользователи заметили, что герцогиня держит прибор вверх ногами, что вызвало волну насмешек в комментариях. На сайте Daily Mail появились язвительные отклики, где читатели обвинили Меган в неискренности и неумении вести себя естественно.

«Просто еще один большой обман», «Она такая мошенница», «Даже тут притворяется» — писали комментаторы, высмеивая неудачную демонстрацию «кулинарных навыков» герцогини.