Президент США Джо Байден проходит курс лучевой и гормональной терапии для лечения агрессивной формы рака простаты. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Келли Скалли.

«В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит лучевую терапию и гормональное лечение», — заявила Скалли.

По её словам, врачи также зафиксировали, что болезнь распространилась на костные ткани. Официальных комментариев о прогнозе и сроках лечения пока не поступало.