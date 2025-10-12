Вратарь французского клуба «Лилль» Берке Озер самовольно покинул расположение сборной Турции, не получив разрешения от тренерского штаба. Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола (TFF).

Согласно сообщению, футболист уехал из сборной после возвращения команды в Стамбул, объяснив свой поступок исключением из состава на матч отборочного турнира чемпионата мира против Болгарии.

Встреча, прошедшая в Софии, завершилась разгромной победой Турции со счётом 6:1. Ворота гостей защищал Угурджан Чакыр из «Галатасарая», а в запасе находились Фехми Гюнок («Бешикташ») и Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»).

В TFF назвали поведение Озера «неприемлемым», отметив, что инцидент будет рассмотрен внутри команды.