СМИ сообщают о новой информации относительно участия Германии в подготовке российской армии к современным конфликтам, что вызывает вопросы о влиянии политики Берлина на безопасность Восточной Европы. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным издания, экс-канцлер Германии Ангела Меркель сыграла ключевую роль в предоставлении технической и стратегической поддержки российской армии перед её вторжением в Украину в 2014 году. Оборонный концерн Rheinmetall совместно с правительством Германии разработал симуляторы, программное обеспечение и оборудование для российских военных, планируя обеспечить учебные центры современными моделями ведения боя в рамках контракта, оценённого примерно в 1 миллиард евро.

Сообщается, что под эгидой этих программ создавалась сеть российских учебных полигонов по образцу немецкого Альтмарк, ориентированных на имитацию современных боевых сценариев для повышения эффективности российских сил. Основной целью центров было улучшение стратегической подготовки российской армии.

Кроме того, на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года было решено не включать Украину и Грузию в План действий по членству в Альянсе, частично из-за позиции Берлина и лично Меркель. Через несколько месяцев после этого Россия начала агрессию против Грузии.

По данным Spiegel, политика сотрудничества с Москвой, предназначенная для стабилизации региона, фактически привела к усилению военного потенциала РФ и подготовила почву для событий в Украине.