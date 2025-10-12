Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде (95 кг) провёл титульный бой на турнире Glory в Роттердаме, Нидерланды.

Соперником Раджабзаде был марокканец Тарик Хбабез. Судьи отдали победу оппоненту нашего соотечественника, сообщает «Азериспорт».

Сразу после боя Раджабзаде объявил о завершении карьеры: «Это уже второй раз, когда я думал, что победил. Такое уже было во встрече с Леви Ригтерсом, и теперь произошло снова. Я ухожу из кикбоксинга. Я снимаю перчатки».

На счету Бахрама Раджабзаде — 72 победы и 5 поражений.