В ресторане Asador Aupa, расположенном в испанском городе Кабрера-дель-Мар, подают самый дорогой и эксклюзивный бургер в мире — его стоимость составляет $11 тысяч. Как сообщает Oddity Central, заказать это блюдо невозможно: оно доступно только по приглашению.

Создание бургера заняло восемь лет исследований и экспериментов, а его точный состав держится в секрете. Известно лишь, что высокая цена связана не с показными ингредиентами вроде съедобного золота, а с качеством продуктов, уникальным вкусом и особым гастрономическим опытом.

На сайте ресторана отмечено: «Его нет в меню. Бронирование невозможно. Допускаются только те, кто выбран для участия».

Кто именно попадает в заветный список — не раскрывается. Однако известно, что приглашённых принимают в отдельной комнате, где подают бургер, приготовленный из трёх лучших сортов мяса в мире, самого эксклюзивного сыра Европы и специального фирменного соуса.