В рамках визита в США глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде провел встречу в синагогальном комплексе Park East в Нью-Йорке с одним из самых авторитетных еврейских религиозных деятелей США и мира — раввином Артуром Шнайером.

Согласно информации пресс-службы УМК, раввин Шнайер выразил радость в связи с тем, что встреча проходит в знаменательное время — в период подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, ожиданий установления мира на Ближнем Востоке, а также празднования еврейского праздника Суккот.

Артур Шнайер выразил особое удовлетворение по случаю недавнего подписания в Белом доме мирного протокола между Арменией и Азербайджаном при участии президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он также помолился за установление и продолжение мира на Южном Кавказе, в Палестине, Газе, а в ближайшем будущем — и в Украине.

Шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде заявил, что раввин Артур Шнайер всегда поддерживал справедливость и правду как до, так и после Отечественной войны, которая принесла Азербайджану историческую победу, и тем самым внёс вклад в установление мира в регионе, и выразил признательность за это раввину от имени верующих Азербайджана и от себя лично.

Раввин Шнайер отметил, что как религиозные лидеры, и он сам, и шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде несут перед Всевышним духовную миссию служения миру. Он также указал на важность продолжения диалога между религиозными лидерами Азербайджана и Армении. В этой связи глава УМК заявил, что в то время как политическое руководство двух стран предпринимает конструктивные шаги к установлению мира, армянская церковь и армянская диаспора прилагают все усилия, чтобы сорвать этот процесс, ведя разрушительную пропаганду. «Странно, но обычно войны начинают политики, а религиозные деятели призывают к миру. А сейчас мы наблюдаем обратную картину: политики делают шаги к миру, а армянская церковь до сих пор не хочет отложить в сторону оружие», — отметил шейх уль-ислам.

А.Пашазаде также проинформировал раввина Шнайера о масштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана и о реализации программы «Великое возвращение». Он сказал, что на освобожденных территориях Азербайджана восстанавливаются все религиозные храмы, независимо от их происхождения — мечети, церкви, включая армянские религиозные объекты.

Присутствовавший на встрече заместитель Генерального секретаря ООН, Верховный представитель Альянса цивилизаций Мигель Анхель Моратинос приветствовал раввина Шнайера и шейх уль-ислама Пашазаде как религиозных лидеров мирового уровня и выразил удовлетворение участием в данной встрече. Моратинос отметил, что Азербайджан лидирует в процессе межрелигиозного диалога, а также в борьбе с исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, и особо подчеркнул важную роль Президента Ильхама Алиева в этом направлении.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.