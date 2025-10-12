УЕФА рассматривает возможность реформы системы отбора на чемпионаты мира и Европы, сообщает The Times.

По данным издания, руководство организации недовольно снижением доходов от продажи телеправ и намерено изменить формат квалификационных турниров.

Среди рассматриваемых вариантов — использование Лиги наций как части квалификации, а также внедрение швейцарской модели с общей турнирной таблицей, которая уже применяется в еврокубках с прошлого сезона.

Решение может быть принято после обсуждения предложений рабочей группой и утверждения исполкомом УЕФА.