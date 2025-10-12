Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал власти Швеции за резкое увеличение военных расходов при одновременном сокращении финансирования международных гуманитарных инициатив.

В интервью шведскому изданию Dagens Industri Гейтс отметил, что в новом бюджете Стокгольма отсутствуют средства для Глобального фонда, занимающегося борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Филантроп подчеркнул, что подобные приоритеты вызывают тревогу, и поставил вопрос: «Действительно ли этого хотят люди, и действительно ли это необходимо?»

По его словам, общество должно активнее обсуждать подобные решения правительства.