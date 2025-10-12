Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провёл ещё один телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили усиление Украины, в том числе в части дальнобойности.

Об этом Зеленский написал в своём Telegram-канале. По его словам, он провёл с Трампом уже второй разговор за два дня, и последняя беседа была «очень продуктивной».

«Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже во второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — отметил он.

Он напомнил, что вчера стороны договорились по определенной тематике на сегодня, которые и удалось детализировать во время обсуждения.

«Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо!», — отметил глава государства.