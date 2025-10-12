С 17 октября в Казахстане вступают в силу новые правила применения химической кастрации в отношении осужденных за педофилию, сообщает Orda.kz.

Согласно новым нормам, процедура будет проводиться исключительно по решению суда. Не позднее чем за 12 месяцев до окончания срока наказания сотрудники исправительного учреждения обязаны направить материалы в суд, который назначит судебно-психиатрическую экспертизу.

Если эксперты установят склонность осужденного к сексуальному насилию, суд может вынести решение о принудительной химической кастрации. Процедура будет выполняться непосредственно в тюрьмах.

Власти Казахстана считают, что обновлённый порядок повысит эффективность профилактики повторных преступлений сексуального характера.