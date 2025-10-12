Страны НАТО обсуждают возможность проведения военных учений у границы с Россией, в том числе на «неохраняемых» участках. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, внутри альянса рассматриваются различные варианты «решительного ответа» на предполагаемые действия Москвы. Среди них — размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией, ослабление ограничений для пилотов, чтобы при необходимости они могли открывать огонь по российским самолетам, а также проведение учений у границы.

FT уточняет, что одним из предложений является проведение маневров на более отдалённых и слабо контролируемых участках российской границы, что, по мнению аналитиков, может усилить напряженность между Москвой и альянсом.