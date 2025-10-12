Warner Bros. Discovery отказалась от предложения Paramount Skydance о покупке компании по цене около $20 за акцию, посчитав сумму заниженной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Paramount Skydance рассматривает различные варианты дальнейших действий — от повышения стоимости предложения и прямого обращения к акционерам Warner Bros. до привлечения дополнительных финансовых партнёров.

Ранее CNBC сообщал, что компании ведут переговоры о возможной сделке, однако разногласия по поводу оценки стоимости бизнеса остаются ключевым препятствием. Источники допускают, что Paramount может пойти на публичное предложение акционерам Warner Bros., чтобы усилить давление на руководство студии.

Представители обеих компаний отказались от комментариев.