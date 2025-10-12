Соединённые Штаты несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам, сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

По данным источников, эти действия являются скоординирированными усилиями, направленными на ослабление экономики России, чтобы склонить президента Владимира Путина к переговорам.

Американская разведка предоставляет Украине данные, которые позволяют наносить удары по ключевым объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, далеко за пределами линии фронта. США помогают определять маршрут, высоту и время ударов, что позволяет беспилотникам ВСУ уклоняться от российской ПВО.

Украина выбирает цели для ударов, а Вашингтон предоставляет данные об их уязвимости и обозначает приоритетные объекты внутри России.