Президент Сербии Александр Вучич признался, что «очень разочарован» позицией Москвы по газовому контракту. По данным Bloomberg, Белград добивался трёхлетнего соглашения с «Газпромом» после двух встреч Вучича с Владимиром Путиным, но Россия предложила лишь временную сделку — до конца года.

В интервью Informer сербский лидер связал задержку с американскими санкциями против компании Naftna Industrija Srbije (NIS), контролируемой «Газпром нефтью». Санкции вступили в силу в начале месяца после истечения срока исключений.

Вучич отверг предложение США национализировать NIS, чтобы обойти ограничения: «Я сказал им: это неприемлемо. Мы не коммунисты и не фашисты, чтобы захватывать чужую собственность».

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков прибудет в Белград для переговоров. Вучич выразил надежду, что Москва «решит вопрос с американцами», иначе Сербия рискует столкнуться с дефицитом газа уже этой зимой.