В рамках Первого Международного инвестиционного форума Азербайджана в Sea Breeze были представлены масштабные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Крупнейшие мировые бренды официально присоединились к развитию города-курорта, подтвердив его статус как будущего центра международного туризма.

Основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов подчеркнул: «Sea Breeze задумывался как место, где хочется жить, работать и отдыхать. Сегодня мы анонсировали шесть новых брендов у нас на территории: Crowne Plaza, Radisson Blu, JW Marriott, The Luxury Collection, Rixos и Elie Saab. Наша цель – чтобы каждый гость, будь то турист или резидент, нашел в Sea Breeze свой формат и почувствовал гостеприимство Азербайджана».

Sea Breeze объявил о ряде стратегически значимых инициатив и соглашений. Среди ключевых – подписание договора с международным пятизвездочным брендом Rixos (Ennismore’s All Inclusive Collection) о строительстве 500-номерного отеля и договор с брендом Сrowne Plaza (IHG), который представит проект четыре звезды на 195 номеров.

По теме туризма и гостиничного бизнеса на форуме выступили ключевые спикеры: Эмин Агаларов представил стратегию развития Sea Breeze как круглогодичного курортного города; представители международных операторов – Rixos (Ритвика Сетхи), Radisson Blu (Дэвид Дженкинс) и Crowne Plaza (Алексис Фейя) – анонсировали запуск новых проектов в Sea Breeze; эксперт из Саудовской Аравии Абдулла Аль-Суири отметил роль ведущих брендов в формировании устойчивого турпотока; разработчик мастер-плана города-курорта и генеральный директор компании Scott Brownrigg Даррен Комбер подчеркнул важность инфраструктуры и мастер-планирования для устойчивого роста туристического кластера.

Международные отельные операторы подчеркнули, что участие в Sea Breeze для них – это больше, чем открытие новых гостиниц. Так, представитель Rixos Ритвика Сетхи связала проект с формированием all-inclusive курорта, что требует развития насыщенной программы – от спорта до казино. Дэвид Дженкинс (Radisson Blu) отметил, что Sea Breeze меняет имидж Азербайджана в глазах инвесторов и создает рабочие места, формируя школу сервиса мирового уровня. Алексис Фейя (Crowne Plaza) сделал акцент на уникальном масштабе проекта протяженностью 22 км.

«Sea Breeze – это проект, созданный с любовью и страстью. В каждом его элементе чувствуется забота о людях и об их будущем. Такие проекты становятся точками притяжения для международных инвесторов и примером гармонии между бизнесом и культурой», – отметил Али Аль Рауф, профессор архитектуры и урбанизма.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев отметил важность устойчивого подхода в развитии территорий и подчеркнул, что такие проекты, как Sea Breeze, задают новые стандарты в градостроительстве: «Благодаря ориентированному на природу градостроительству наши усилия приведут к значимым результатам ради устойчивого и здорового будущего».

В число обсуждаемых направлений развития Sea Breeze также вошла индустрия развлечений. В мировой практике именно казино становятся важной частью туристических кластеров, формируя дополнительный поток гостей и инвестиций. В Sea Breeze этот вектор рассматривается как возможная перспектива, которая может придать проекту еще более привлекательный международный масштаб, способствующий поддержке экономики.

Умут Кара, вице-президент по международному маркетингу сети Merit Hotels & Casinos, также отметил потенциал игровой индустрии для круглогодичного развития курорта: «Клиенты казино – очень требовательные туристы: им нужны лучшие отели, инфраструктура, сервис и развлечения. Каждый объект, на территории которого есть казино, тратит десятки миллионов долларов в год на услуги – от размещения и транспорта до ресторанов и досуга. Именно это позволяет продлевать сезон, делая бизнес устойчивым не только летом, но и в течение всего года».

Развитие гостиничной инфраструктуры в Sea Breeze задает новые стандарты для туристического рынка Азербайджана. Здесь объединяются международные бренды, современные сервисы и уникальная атмосфера курорта на Каспийском море. Отели, wellness-кластеры и возможные новые форматы развлечений – всё это формирует комплексное туристическое направление, которое усиливает инвестиционную привлекательность страны и открывает перспективы для глобального сотрудничества.

Первый Международный инвестиционный форум Азербайджана (AIIF-2025) прошел 22 и 23 сентября в Sea Breeze при поддержке Министерства экономики и агентства AZPROMO под патронажем Президента Ильхама Алиева. Событие собрало политиков, бизнес-лидеров и экспертов со всего мира, подтвердив статус Sea Breeze как международной площадки, где формируются стратегические партнерства и запускаются проекты, определяющие будущее экономики Азербайджана и региона.