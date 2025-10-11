Кандидатов на пост премьер-министра Франции «было не так много», признался вновь назначенный глава правительства республики Себастьен Лекорню. Об этом сообщает BFMTV.

Политик сделал соответствующее заявление в ходе своей первой поездки в коммуну Л’Ай-ле-Роз после возвращения в правительство.

6 октября Лекорню написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту всего 27 дней.

Спустя четыре дня президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню председателем французского правительства. Комментируя ситуацию, политик сообщил, что принял поручение главы государства «из чувства долга».