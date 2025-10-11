Главы минфинов стран Запада собираются обсудить способы экспроприации российских активов на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, пишет The Times.

Как пишет издание, накануне канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Лондон вместе с Францией и Германией работает над возможностью использования российских суверенных активов.

Как говорится в материале, лишь в Британии заморожены российские активы на сумму более £25 млрд. Туда входят средства Центробанка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России. Также под заморозку со стороны Лондона подпали £18 млрд активов подсанкционных лиц.