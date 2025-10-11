Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил сбор подписей в стране против военных планов лидеров стран Европейского союза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, Венгрию ждет «жаркая осень», Европа стремительно приближается к войне. Таким образом Орбан прокомментировал военный план Брюсселя, представленный европейскими лидерами на неформальном саммите в Копенгагене в начале октября. Согласно этому плану, Европа будет платить за покупку оружия для Украины, украинцы продолжают воевать, чтобы «истощить» Россию.

Орбан подчеркнул, что Венгрия этого не хочет и поэтому Европейский союз развернул против нее кампанию по дискредитации.

«Арсенал широкий: обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции», — отметил венгерский премьер.

Премьер добавил, что Венгрия не может оставаться в стороне и наблюдать за этим, страна должна показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому 11 октября власти начинают сбор подписей против военных планов Брюсселя, заключил Орбан.