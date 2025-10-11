В Беларуси по указанию президента Александра Лукашенко проводится масштабная проверка боевой готовности вооруженных сил. Как сообщает Минобороны страны, военные приведены в высшую степень боеготовности.

Отмечается, что ряд подразделений отправится в заранее определённые районы для выполнения задач, обозначенных в распоряжении главнокомандующего. Конкретные детали операции, включая численность участвующих военных, пока не раскрываются.

Контроль за проведением проверки осуществляется через Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси.