В преддверии холодов Россия возобновила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вчера атака привела к отключению электроэнергии в значительной части Киева, а также в нескольких областях, при этом наблюдались перебои с водоснабжением.

Как сообщает The Telegraph, эти удары знаменуют начало четвёртой зимы масштабных российских атак на украинские энергетические объекты. Цель атак, по мнению издания, — лишить мирное население тепла и электричества и подорвать его решимость продолжать сопротивление.

В последние недели, отмечает издание, Россия усилила удары по электростанциям и другим ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так, 3 октября было произведено почти 100 запусков беспилотников и ракет по объектам в Харьковской и Полтавской областях, что стало крупнейшей атакой на энергетический сектор страны с начала войны.

После этих ударов Киев сообщил союзникам, что повреждения затронули около 60% мощностей «Нафтогаза» по добыче природного газа. В связи с этим Украине придётся потратить почти $3 млрд на импорт топлива, чтобы обеспечить энергопотребление граждан зимой. Украина обратилась к странам «Большой семёрки» за финансовой поддержкой для восстановления энергетических объектов и закупки топлива, а также за дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты от повторных атак.

При этом Украина усилила дальние удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам, что осложнило добычу нефти и газа в России, вызвав дефицит топлива и панику на внутреннем рынке.