На фоне обострения ситуации и недавних вооруженных столкновений между курдскими формированиями и правительственными войсками в районе Алеппо, командующий «Сирийскими демократическими силами» (SDF) Мазлум Абди заявил о начале процесса интеграции SDF в состав Министерства обороны Сирии.

«Наш военный комитет в ближайшее время отправится в Дамаск для обсуждения деталей этого вопроса», — сообщил Абди. По его словам, несмотря на предстоящие структурные изменения, подразделения SDF продолжат операции против террористической группировки ИГИЛ на всей территории страны.

Ранее стороны подписали мирное соглашение, призванное стабилизировать ситуацию после серии боестолкновений в северных районах Сирии.