Бывший президент Сирии Башар Асад живет с семьей в одном из небоскребов комплекса Москва-Сити. По данным немецкого издания Die Zeit, Асад проводит много времени за онлайн-играми.

Как рассказала московский риэлтор Наталья, семья Асада владеет около 20 квартир в этом районе, где проживает множество политиков и иностранцев. После того как в декабре 2024 года сторонники нынешнего президента Сирии Ахмда аш-Шараа вошли в Дамаск, Россия организовала эвакуацию семьи Башара Асада в Москву.

По сведениям издания, в столице Росии семья живет под строгими условиями: им запрещена политическая деятельность и публичные выступления. Российские власти гарантируют их безопасность при соблюдении этих правил. Асад чередует проживание между апартаментами в Москва-Сити и загородной виллой под Москвой, охраняемой ФСБ.

Бывшие сирийские военные, эмигрировавшие в Россию после свержения Башара Асада, утверждают, что младший брат экс-президента, Махер Асад, постоянно живет в отеле Four Seasons, а сам Башар обитает в нескольких квартирах с торговым центром внизу, куда иногда спускается. Остальное время он посвящает видеоиграм.

Сын бывшего президента, Хафиз Асад, в 2024 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ по математике. В феврале 2025 года он появился в коротком видео из центра Москвы — это стало первым и последним публичным появлением семьи после бегства из Сирии: вскоре публикации были удалены.