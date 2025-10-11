Украинские военные отбили массированный штурм российских сил на Очеретинском направлении в районе Владимировки Донецкой области, сообщает 1-й корпус НГУ «Азов».

По данным подразделения, россияне задействовали около 35 единиц тяжелой бронетехники, включая танки и ББМ. В ходе боя были уничтожены или повреждены три танка, 16 бронемашин и бронетягач. Потери россиян составили 107 убитых и 51 раненого.

Целью атаки был захват поселка Шахово, однако основные бои развернулись во Владимировке. Российские войска наступали волнами — сначала на мотоциклах, затем бронетехникой с пехотой, но были остановлены минами, артиллерией и ударами дронов.