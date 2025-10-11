Венесуэльская оппозиционерка и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и президенту США Дональду Трампу. Об этом политик написала в соцсети X.

Мачадо выразила благодарность Трампу за поддержку демократического движения в Венесуэле, отметив, что страна «рассчитывает на американский народ, государства Латинской Америки и все демократические нации мира» как на союзников в борьбе за свободу.

По данным Bloomberg, Трамп лично позвонил Мачадо, чтобы поздравить её с получением премии. Источники агентства сообщили, что разговор был продолжительным и прошёл в тёплой обстановке.